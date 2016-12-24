В Мордовии прошла военно-историческая реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

3 декабря, в День неизвестного солдата, в Большеберезниковском районе Мордовии состоялась военно-историческая реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа. 350 энтузиастов из всех районов Мордовии, а также из Чувашской Республики взяли в руки кирки и лопаты, чтобы на историческом месте – там, где когда-то проходил один из участков этого рубежа – показать, как зимой 1941-1942 годов трудились их прадедушки и прабабушки.

Сурский рубеж – символ беспримерного подвига обычных людей. Для большинства из них он стал не просто оборонительной линией, а линией собственной жизни. Героизм тружеников тыла, участников возведения рубежа – высочайший образец служения Отечеству.

В годы войны в строительстве рубежа участвовали около 70 тысяч жителей Мордовии. В основном, женщины, подростки и старики. Старшее поколение помнит, в каких условиях велась работа: суровый 40-градусный мороз, ежедневный и изнуряющий труд. В итоге оборонительный рубеж на территории Мордовии был построен за 45 дней. Работы на нем закончились 19 января 1942 года.

В республике проведена большая работа по сбору материалов о жизни героев–строителей. По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова, Правительством РМ совместно с Российским военно-историческим обществом ведутся переговоры о возведении мемориала строителям Сурского рубежа.