В Мордовии прошла военно-историческая реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа

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Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
3 декабря, в День неизвестного солдата, в Большеберезниковском районе Мордовии состоялась военно-историческая реконструкция строительства Сурского оборонительного рубежа. 350 энтузиастов из всех районов Мордовии, а также из Чувашской Республики взяли в руки кирки и лопаты, чтобы на историческом месте – там, где когда-то проходил один из участков этого рубежа – показать, как зимой 1941-1942 годов трудились их прадедушки и прабабушки.
Сурский рубеж – символ беспримерного подвига обычных людей. Для большинства из них он стал не просто оборонительной линией, а линией собственной жизни. Героизм тружеников тыла, участников возведения рубежа – высочайший образец служения Отечеству.
В годы войны в строительстве рубежа участвовали около 70 тысяч жителей Мордовии. В основном, женщины, подростки и старики. Старшее поколение помнит, в каких условиях велась работа: суровый 40-градусный мороз, ежедневный и изнуряющий труд. В итоге оборонительный рубеж на территории Мордовии был построен за 45 дней. Работы на нем закончились 19 января 1942 года.
В республике проведена большая работа по сбору материалов о жизни героев–строителей. По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова, Правительством РМ совместно с Российским военно-историческим обществом ведутся переговоры о возведении мемориала строителям Сурского рубежа.
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