Клуб молодых предпринимателей помогает обменяться идеями и разработками

В Мордовии активно поддерживают молодых предпринимателей. Например, на базе Центра «Мой бизнес» трек-агентство по делам молодежи «Росмолодежь. Бизнес» организует встречи молодых предпринимателей для успешного ведения бизнеса и обсуждения самых главных вопросов.

По словам участника клуба Кирилла Надрова: «От мероприятия я хочу получить новые знакомства, деловые связи, новую информацию, узнать как начать бизнес». И такой клуб — самое подходящее для этого место. Кроме того, это уникальная возможность в неформальной обстановке пообщаться с опытными предпринимателями, а самое главное — обменяться идеями и разработками.

Способствовать росту молодых предпринимателей в республике — одна из важных задач Мордовии. Как утверждает организатор клуба молодых предпринимателей от трека «Росмолодежь. Бизнес» Данил Усов: «Мы проводим и встречи в формате open-door, приглашаем крутых спикеров из Москвы и подключаем местных. Рассказываем про предпринимательские кейсы, а эксперты подробно их разбирают вместе с участниками».