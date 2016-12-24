Семья Ямашкиных из Чамзинского района успешно развивает картофельный бизнес

Картофель – наверное, главный продукт в рационе жителей Мордовии, можно сказать, первый после хлеба. И мы привыкли к тому, что на прилавках сетевых магазинов, овощных всегда есть этот корнеплод. И у покупателей даже есть большой выбор: взять иногороднюю, иностранную продукцию или отдать предпочтение родной, мордовской. Или даже выращенную не в промышленных масштабах, а фермерскую.

Именно выращиванием картофеля занимается крестьянско-фермерское хозяйство Ямашкиных в Чамзинском районе. Площадь полей КФХ – почти 70 га, засаживают и семенной клин, и продовольственный. Собранным урожаем аграрии довольны. В этом году в хозяйстве новый помощник - картофелеуборочный комбайн. Его приобрели по СберЛизингу.

Всю зиму картофель будет хранится в специальных бункерах, где поддерживается микроклимат, чтобы овощи оставались целыми и свежими до самой весны и даже лета, практически до нового урожая. Не удивительно, что картофель с полей крестьянско-фермерского хозяйства Ямашкиных пользуется спросом как в Мордовии, так и за пределами республики. Хотя в первую очередь, по словам Ирины Ямашкиной, стараются обеспечить своих земляков, потребности своего региона. Дело развивается, расширяются площади и объемы работы, а значит, требуются трудовые резервы - в хозяйстве создаются новые рабочие места.

Ирина Ямашкина рассказывает, что высокие показатели и успешное ведение бизнеса – это прежде всего огромный труд фермеров, это грамотное расходование средств (техника, удобрения) и компетентный подход к каждому этапу работы. В итоге – хороший урожай, приличный заработок всех работников и перспективы развития бизнеса.