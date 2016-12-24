Успешному ведению бизнеса жительнице Туньгушева помог соцконтракт

С 2020-го года жители республики заключили 10 тысяч социальных контрактов. Благодаря господдержке в районах Мордовии и Саранске появились новые семейные фермы, швейные ателье, салоны красоты и многое другое.

А в Теньгушевском районе супруги Вельмовы открыли цветочный магазин. Юлия давно мечтала о таком красивом бизнесе, муж поддержал идею, а благодаря социальному контракту не только мечта воплотилась в жизнь, но успешное ее продвижение.

На развитие бизнеса супруги получили 250 тысяч рублей. На них закупили холодильное оборудование, сплит-систему, инвентарь и все необходимое для живых цветов. И дело пошло. Сейчас супруг занимается закупкой товара и доставкой цветов. Юлия работает с покупателями и составляет букеты. За несколько месяцев они увеличили ассортимент товаров и планируют дальнейшее расширение магазина.

Всего в Теньгушевском районе в этом году заключили 93 социальных контракта. И эта программа не только про развитие своего дела - она включает в себя несколько направлений. Например, 46 жителям муниципалитета помогли устроиться на работу, и восьми из них — пройти обучение. 26 контрактов заключили с теми, кто нуждался в помощи — например, покупка лекарств или проведение водопровода. 9 семей вложились в личное подсобное хозяйство. Также благодаря соцконтракту в Теньгушевском районе появилась точка быстрого питания, новая парикмахерская и кабинет логопеда.