Развитию бизнеса в Мордовии помогают и нефинансовые меры поддержки

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Фокус внимания в расширении географии продаж сейчас смещается в сторону электронных торговых площадок. Так в 2021 году специалисты Фонда поддержки предпринимательства Республики Мордовия помогли в создании личных кабинетов с нуля 21 предпринимателю.
Зачастую получателями услуг являются представители бизнес-сообщества из Саранска, но также обращаются предприниматели и из районов республики. «Проект «Теньгушевская семицветка» - под этим брендом объединились ряд мастеров НХП, которые работают в Теньгушевском районе. Был разработан фирменный стиль, создан магазин, оформлена и представлена продукция», - приводит пример руководитель Фонда поддержки предпринимательства Республики Мордовия Елена Калачина.
В 2022 году выйти на маркетплейсы выразили желание предприниматели Большеберезниковского, Дубенского, Ардатовского района и Саранска. Всего фонд планирует оказать более 30 услуг по комплексному продвижению продукции на электронных торговых площадках.
Желающие могут подать заявку, стоимость которой полностью субсидируется, то есть бесплатна. А для тех предпринимателей, которые вышли в прошлом году, или самостоятельно уже ведут деятельность на маркетплейсах– в течение года Фонд поддержки предпринимательства проводит обучающие мероприятия.
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