«Народы России едины»

Достояние республики
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Ближе к шести часам вечера 30 ноября зрительный зал в русском драматическом театре заполнили десятки людей. Послушать национальные песни пришли целыми семьями, еще бы, ведь на сцене — знаменитые коллективы сразу из трех регионов страны.
Открывали концерт представители нашей республики —фольклорный ансамбль «Торама», визитная карточка Мордовии.
Выступление артистов как и всегда вызвало у публики неподдельный восторг. Еще бы, ведь репертуар ансамбля завораживает и позволяет насладиться пением на национальном языке. Затем на сцену вышли гости из Москвы — цыганский ансамбль «Очи черные».
Цыганская музыка, ее мотивы и неповторимый стиль необыкновенны. Зрители с замиранием сердца наслаждались каждой нотой в исполнении артистов. Ансамбль подарил гостям вечера отличное настроение.
Такие концерты – отличный способ прочувствовать единство народов России. Проникнуться культурой каждого и открыть для себя что-то новое.
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Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
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