«Народы России едины»

Ближе к шести часам вечера 30 ноября зрительный зал в русском драматическом театре заполнили десятки людей. Послушать национальные песни пришли целыми семьями, еще бы, ведь на сцене — знаменитые коллективы сразу из трех регионов страны.



Открывали концерт представители нашей республики —фольклорный ансамбль «Торама», визитная карточка Мордовии.

Выступление артистов как и всегда вызвало у публики неподдельный восторг. Еще бы, ведь репертуар ансамбля завораживает и позволяет насладиться пением на национальном языке. Затем на сцену вышли гости из Москвы — цыганский ансамбль «Очи черные».

Цыганская музыка, ее мотивы и неповторимый стиль необыкновенны. Зрители с замиранием сердца наслаждались каждой нотой в исполнении артистов. Ансамбль подарил гостям вечера отличное настроение.

Такие концерты – отличный способ прочувствовать единство народов России. Проникнуться культурой каждого и открыть для себя что-то новое.