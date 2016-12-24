360 индийских студентов из вузов Украины переходят на учебу в Мордовский университет

В Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева обучаются 2 300 зарубежных студентов, треть из них - представители Индии. После начала специальной военной операции 162 студента-индийца из пяти университетов Украины переехали в республику и продолжили свое обучение в регионе. Стало известно, что в ближайшее время в Мордовию переведутся еще 200 студентов.

Руководитель Мордовии Артём Здунов 2 декабря посетил региональный аккредитационно-симуляционный центр, который работает на площадке Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева. В современном учебном центре на специальных тренажерах студенты-медики, ординаторы отрабатывают навыки по хирургии, педиатрии, неонатологии и акушерству-гинекологии. В 2022 году аккредитацию в этом центре прошли более 700 выпускников медицинских институтов России. Кроме этого, в центре проходят переподготовку практикующие врачи.

Артём Здунов высоко оценил уровень занятий, которые в это время проходили в аккредитационном центре для студентов-иностранцев. Молодые люди отметили, что знания, которые они получают здесь, соответствуют международным стандартам. При этом, образовательный процесс студентов из Индии проходит на английском языке.

«Саранск – город мира и дружбы. Неслучайно такое название получил Всероссийский форум, который прошел в Мордовском госуниверситете совсем недавно. У нас учатся студенты со всех регионов страны и из 56 стран мира», - сказал Глава Мордовии.

В республике созданы все условия для образования и для жизни – есть развитая спортивная инфраструктура, замечательные театры. Недавно в полное распоряжение университету передан Универсальный зал «Саранск Арена» - площадь 55 тысяч кв. метров, 8 тысяч мест для зрелищных, спортивных мероприятий, в том числе международного уровня.

Месяц назад было организовано посещение Мордовии родителями студентов из Индии. «Они приехали, посмотрели, как дети устроены, как получают образование, как к ним здесь относятся. В результате в ближайшее время в наш университет переводятся еще почти две сотни студентов. Это неслучайно - у нас безопасно и комфортно. Мы рады всем!» - подчеркнул Артём Здунов.

Следующий год в Мордовии пройдет под знаком народного единства. Глава республики подчеркнул, что разрабатывается комплексный план проведения масштабных мероприятий. В том числе состоится Всероссийский молодежный форум национальных культур «Мы вместе!» Студенты Мордовского университета, которые приехали из других стран учиться, примут в нем участие и представят культуру своих народов.