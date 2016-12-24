МЫВМЕСТЕ творим чудо каждого дня

С особым трепетом в руки волонтеров регионального штаба #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи военнослужащим и их семьям в Республике Мордовия была передана гуманитарная помощь для мобилизованных граждан. Адресант посылки – «серебряные» волонтеры Мордовии!



Инициатива по сбору гуманитарной помощи поступила от посетителей и работников Торгового комплекса «Заречный». Активисты «серебряного» добровольчества обратились к администрации комплекса с просьбой выделить помещение под сбор гуманитарного груза и получили положительный ответ.

«Серебряные» волонтеры формировали и упаковывали посылки – положили в них все самое необходимое для защитников. На каждой коробке был четко прописан полный список содержимого, и находился логотип «серебряного» добровольчества.

«На протяжении нескольких дней мы вместе упаковывали каждую поступившую посылку, отдавая тепло своих добрых сердец. Благодаря нашим общим усилиям был гуманитарный груз, который станет своего рода весточкой из дома, данью уважения к нашим защитникам. Сплоченность и взаимная поддержка - отличительные черты русского народа. Мы вместе!» - делится своим мнением координатор отряда «серебряных» волонтеров Республики Мордовия Лидия Лащ.



Команда #МолодежьМордовии, и, конечно же, наши #ДобровольцыМордовии благодарят всех причастных к передаче гуманитарного груза за оказанную помощь и активную гражданскую позицию.



На базе Молодежного центра продолжается работа пункта приема гуманитарной помощи! Принести все необходимое можно с 9:00 до 18:00, ежедневно.



Дополнительные вопросы - 8 (8342) 34-06-72

#МЫВМЕСТЕ