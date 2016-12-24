Глава Мордовии Артём Здунов поздравил юристов республики в преддверии их профессионального праздника

Профессия юриста имеет огромное значение в жизни современного общества, помогает закону восторжествовать. День юриста отмечается в России в 15-й раз, 220 лет со дня образования исполнилось в этом году Министерству юстиции России. Юристов республики в преддверии их профессионального праздника поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Это праздник людей, которые посвятили свою жизнь служению праву. Тех, кто помогает восстановить справедливость, отстоять и доказать правду. Труд юриста нелегкий – вы имеете дело с людьми, их запросами, что требует терпения, педантичности и человечности», - сказал Артём Здунов и поблагодарил за работу специалистов и ветеранов юридической сферы.

Было отмечено, что в республике повышается доступность государственных и муниципальных услуг. Юристы региона активно работают над новыми мерами социальной поддержки населения, в том числе военнослужащих и членов их семей. Внедрена практика работы мобильного консультационного пункта для мобилизованных граждан, в том числе в местах слаживания бойцов.

«Около 40% вопросов, поступающих от наших солдат, носят правовой характер – ребята хотят быть уверены, что дома без них все будет в порядке. Поэтому ваша помощь им неоценима, в сложных жизненных ситуациях военнослужащие находили правовые решения благодаря межведомственному взаимодействию. Теперь они спокойно защищают нашу Родину», - отметил Глава Мордовии.

В этом году большая работа проведена Минюстом и районами республики по подбору современных помещений для судебных участков Атяшевского, Ичалковского и Ковылкинского районов. На следующий год Правительству РМ поставлена аналогичная задача по Краснослободскому, Чамзинскому, Рузаевскому районам и Октябрьскому району Саранска.

Благодаря использованию передовых отечественных технологий в сфере обеспечения единства правового пространства в сводный федеральный регистр включено более 125 тысяч муниципальных правовых актов. Глава Мордовии отметил, что регистр муниципальных правовых актов – это первая в республике государственная информационная система, на которую Роспатентом выдано свидетельство о государственной регистрации – официальный документ, защищенный интеллектуальной собственностью.

Особое внимание в регионе уделяется подготовке юридических кадров. Этим занимаются и Мордовский госуниверситет, и филиал вуза Минюста России. Между тем дефицит юридических кадров в регионе имеется. Артём Здунов также отметил важность обеспечения правовой грамотности среди населения. Этому способствует проведение Верховным Судом Мордовии ежегодного республиканского конкурса школьных сочинений «Территория права», всероссийского правового диктанта.

«Сейчас в обществе велик запрос на справедливость. Она должна быть доступна гражданину в любом государственном органе. Справедливость – залог устойчивости государства. Убежден, что грамотность, ответственность и беспристрастность юридического сообщества Мордовии будут главными слагаемыми правопорядка, фундаментом динамичного развития республики», - сказал Глава Мордовии.

В этот день работникам юридической сферы Мордовии были вручены высокие государственные награды.