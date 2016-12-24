Студенты МГУ им. Н.П. Огарева встретились со своими будущими работодателями

Центр сопровождения целевого обучения Мордовского госуниверситета провел цикл встреч старшекурсников с потенциальными работодателями. Работа проводилась на восьми площадках: по педагогическим, строительным, аграрным, химическим, медицинским, инженерным и IT-специальностям, а также органам власти и местного самоуправления.

Необходимость в специалистах для предприятий Мордовии растет с каждым днем. В республике заинтересованы в привлечении к работе молодых специалистов. За этот год студентами было подписано 126 контрактов с местными предприятиями и более 30 – с организациями других регионов. Важно, что МГУ им. Н.П. Огарева готов стать посредником между выпускниками и работодателями, ведь трудоустройство – один из важнейших показателей качества образования.

«Встреча в таком формате проводится впервые. Она призвана решить один из самых важных и проблемных вопросов для студентов, работодателей и всей республики — трудоустройство по специальности. Сегодня мы пригласили тех, кто готов рассказать о своем предприятии и взаимодействовать со студентами напрямую. Хотелось бы отметить, что целевое обучение для абитуриентов и студентов это немного разные вещи. Так, для первых, обучение по данной программе с первого курса несет обязательства гораздо серьезней. Для студентов 3 и 4 курсов, после заключения договора, помимо возможности по окончанию вуза работать по профессии, предусмотрено получение социальных бонусов, прохождение стажировки и возможность консультации со специалистами-практиками по написанию дипломной работы. Вуз достаточно активно сотрудничает со многими предприятиями, но сегодня здесь присутствуют не только наши постоянные партнеры, но и организации, которым нужны сотрудниками с навыками soft-skills, включая гуманитарные и естественно-научные направления», — отметила проректор по учебной работе МГУ им. Н.П. Огарева Алина Маслова.

Алексея Сальников, руководитель проектов АО «Эволента», рассказал, что компания может предложить студенту тему дипломной работы, а также поддержать в написании диссертации, если он захочет продолжить обучение, совмещая с трудовой деятельностью. Заведующая отделом развития государственной и муниципальной службы Татьяна Илюшкина объяснила, как устроиться в госорганы, и что на начальной ступени стаж работы не требуется.

«В мероприятии принимают участие «Оптиковолоконные системы», «КЗ «Цветлит», «Рузхиммаш», «Эволента», «Мордовский бекон» «Лато», «Мордовцемент», «Саранский строительный техникум», «Биохимик», «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» и многие другие. Все они заинтересованы в привлечении студентов в свои организации», — подчеркнула директор Центра сопровождения целевого обучения Елена Петрова.

Общение с представителями предприятий прошло в формате «вопрос-ответ»: студенты смогли развеять свои опасения по поводу целевого обучения, будущей профессии и узнать об актуальных вакансиях. Для университета реализация программ целевого обучения позволит укрепить связи с реальным сектором экономики, сделав обучение более практикориентированным.