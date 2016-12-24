В Мордовии стартовал республиканский форум участников добровольческой деятельности

2 декабря в Мордовии на базе пансионата «Орбита» стартовал Республиканский форум «Добро в Мордовии». Участниками форума стали лидеры и организаторы добровольческой деятельности региона.

Участников форума ждут семинары, тренинги, мастер-классы по развитию добровольческих навыков, командные тренировки и т.п. По итогам обучающей программы форумчане предложат ряд вариантов решения проблем, связанных с развитием добровольческой деятельности в Мордовии.

Также в рамках мероприятия пройдет Всероссийская акция #МЫВМЕСТЕ. Все участники привезут с собой вязаные носки, чтобы поддержать наших военнослужащих. Все изделия, «Добрые письма» с теплыми словами поддержки и бесконечной благодарности и детские рисунки волонтеры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ передадут бойцам на передовую.

Ключевые моменты Республиканского форума «Добро в Мордовии» будут отражены в социальной сети «ВКонтакте» в группе https://vk.com/volunteers_mordovia.

Республиканский форум «Добро в Мордовии» реализуется в рамках проекта «Добрая Мордовия: комплексная программа по развитию добровольчества».