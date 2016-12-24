«Программа «Земский доктор» — отличная мера поддержки врачей»

Глава Мордовии встретился с семьей участника СВО
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Программа «Земский доктор» каждый год привлекает в районы Мордовии десятки медиков. Напомним, принять в ней участие и получить единовременную выплату могут специалисты, которые после учебы отправились работать в села или поселки городского типа с населением не более 50 тысяч человек.
Одной из участниц программы в 2022 году стала врач анестезиолог-реаниматолог Краснослободской центральной районной больницы Мария Родионова. Она родилась в Краснослободске. Здесь же окончила школу. На четвертом курсе Медицинского института начала трудиться медсестрой в местной районной больнице, совмещая работу с учебой. В 2020 году получила диплом врача.
«Но началась пандемия, и временно я работала не по своей специальности, а участковым врачом в Краснослободской поликлинике. Терапевтов тогда не хватало. Мне и моим коллегам приходилось принимать в день по 60-70 пациентов», - рассказывает Мария Родионова.
Ординатуру наша героиня проходила в Саранске, в Республиканской клинической больнице №4. Именно тогда главный врач Краснослабодской центральной районной больницы Валерий Киршев предложил ей вернуться на малую родину и стать участницей программы «Земский доктор». Мария Родионова не задумываясь согласилась.
«Мне хотелось работать в родном районе, там, где родилась и выросла. Специальность у меня востребованная, она нужна нашей больнице. К тому же, здесь всегда можно рассчитывать на поддержку и своих родных, и руководства нашей больницы. Я хочу сказать им всем большое спасибо! «Земский доктор» - отличная мера поддержка врачей, которые выбирают работу в небольших городках, селах и деревнях», - говорит Мария Родионова.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации