«Программа «Земский доктор» — отличная мера поддержки врачей»

Программа «Земский доктор» каждый год привлекает в районы Мордовии десятки медиков. Напомним, принять в ней участие и получить единовременную выплату могут специалисты, которые после учебы отправились работать в села или поселки городского типа с населением не более 50 тысяч человек.

Одной из участниц программы в 2022 году стала врач анестезиолог-реаниматолог Краснослободской центральной районной больницы Мария Родионова. Она родилась в Краснослободске. Здесь же окончила школу. На четвертом курсе Медицинского института начала трудиться медсестрой в местной районной больнице, совмещая работу с учебой. В 2020 году получила диплом врача.

«Но началась пандемия, и временно я работала не по своей специальности, а участковым врачом в Краснослободской поликлинике. Терапевтов тогда не хватало. Мне и моим коллегам приходилось принимать в день по 60-70 пациентов», - рассказывает Мария Родионова.

Ординатуру наша героиня проходила в Саранске, в Республиканской клинической больнице №4. Именно тогда главный врач Краснослабодской центральной районной больницы Валерий Киршев предложил ей вернуться на малую родину и стать участницей программы «Земский доктор». Мария Родионова не задумываясь согласилась.

«Мне хотелось работать в родном районе, там, где родилась и выросла. Специальность у меня востребованная, она нужна нашей больнице. К тому же, здесь всегда можно рассчитывать на поддержку и своих родных, и руководства нашей больницы. Я хочу сказать им всем большое спасибо! «Земский доктор» - отличная мера поддержка врачей, которые выбирают работу в небольших городках, селах и деревнях», - говорит Мария Родионова.