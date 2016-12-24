Очередная саранская жертва мошенников лишилась миллиона рублей

К полицейским столицы Мордовии с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве пришла очередная жертва «вербального развода». После звонка фальшивого специалиста банка, женщина собственноручно перечислила на какие-то левые реквизиты миллион рублей из своих накоплений.

В полиции потерпевшая рассказала, что ей позвонил незнакомец, который выдавал себя за работника банка, клиентом которого она является. Молодой человек предупредил собеседницу о попытках злоумышленников похитить ее сбережения.

Жительница Саранска, потерявшая здравомыслие от таких «известий», согласилась следовать всем рекомендациям «специалиста» лишь бы отбиться от жуликов. В банке она обналичила свои сбережения в размере 1 миллиона рублей и через банкомат, расположенный в этом же учреждении, перевела все денежные средства несколькими платежами на названный мошенником «защищенный» счет. После этого связь с «банкиром», естественно, полностью прервалась.

Понимание случившегося пришло к женщине чуть позже, когда миллиону уже можно было спокойно махнуть ручкой. Конечно, она обратилась за помощью в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска по данному факту проводится проверка, осуществляются мероприятия по розыску лиц, причастных к произошедшему.

МВД по Республике Мордовия напоминает: не доверяйте незнакомцам, представляющимся сотрудниками банковских учреждений и предлагающим решить возникшие проблемы путем перевода денег на «безопасный счет». Лично перезвоните в банк по телефону, указанному на обороте карты, или подойдите в отделение финансового учреждения. Помните, что безопасность ваших средств – в ваших руках!