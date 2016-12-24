Как мастера из Мордовии сохраняют традиции пошива национальных костюмов

Национальные мордовские костюмы являются важной частью культуры нашей республики. Их стиль уникален и отражает вековые традиции мокшан и эрзян. А благодаря народным умельцам мастерство пошива мордовской одежды сохраняется и передается из поколения в поколение. Сегодня мы расскажем о нескольких наших мастерицах.

Первая из них Татьяна Алешкина – художник и модельер из Саранска, которая создает национальные костюмы, а также занимается мокшанской и эрзянской вышивкой. В работах Татьяны Анатольевны ярко выражен национальный колорит. Для пошива одежды и украшений она использует свои богатые познания в области древней символики мордовского орнамента. Участвовала во множестве республиканский, всероссийских и международных выставок, а некоторые ее работы хранятся в частных коллекциях.

Нина Акимкина из Теньгушево возродила вязание «теньгушевской семицветки», которой нет аналогов в мире. Это вид художественно-прикладного искусства по созданию уникальных изделий из пряжи семи цветов. Также Нина Владимировна охотно делится своим мастерством с ученицами в Теньгушевской детской школе искусств. Вместе они создают яркие и теплые вязаные вещи: варежки, носки, гольфы, шапочки, шарфики и т.д.

«Для меня очень важно, чтобы наше старинное теньгушевское ремесло продолжало существовать многие годы», – делится Нина Акимкина.

Еще один дизайнер национальных костюмов – Светлана Сараева из Рузаевки. Хотя больше она предпочитает традиционную вышивку. Среди ее работ вышитые рушники, панно, эрзянские и мокшанские женские костюмы. Также Светлана Филипповна передает мастерство шитья своим ученикам, чьи работы часто выставляются на республиканских, российских и зарубежных фестивалях.

Отлично передают национальный колорит нашей республики работы саранского художника-мастера Татьяны Гвоздевой. Она старается сохранять аутентичность форм и следовать заветам потомственных вышивальщиц. Татьяна Николаевна не только мастер, но и педагог. Многие девочки переняли опыт своей наставницы и продолжают ее дело.

Но не только костюмами богата культура Мордовии. Многие современные мастера занимаются изготовлением национальных украшений. Например, Анна Манеева из Рузаевки, чьи работы регулярно участвуют в различных конкурсах и выставках. В этом году на окружном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир» работа Анны «Браслет Тяштеня» заняла третье место.