15 специализированных автомобилей получили лесные инспекторы Мордовии в рамках обновления парка лесопатрульной техники. Ключи от новеньких автомашин «Нива» лесникам республики 1 декабря вручил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Это событие достаточно знаковое для республики. Машины, которые сейчас эксплуатируются инспекторами, физически устарели. Обновление парка поможет вам быть более мобильными, оперативно выявлять нарушения, оберегать леса от пожаров», - отметил руководитель региона.

Сейчас территориальные лесничества используют чуть более 40 автомобилей для охраны лесов республики при штатной численности государственных лесных инспекторов почти в 200 человек. Лесопатрульные машины – это основной инструмент служб лесничества, позволяющий оперативно реагировать на происшествия в лесных массивах, связанные с незаконной вырубкой деревьев, или возгораниями, особенно в пожароопасный сезон.

Глава Мордовии подчеркнул, что за последние два года увеличились поступления в республиканский бюджет от штрафов за нарушение лесного законодательства. Часть из них была направлена на развитие лесной отрасли.

Новые легковые автомобили повышенной проходимости позволили довести количество лесопатрульной техники до норматива и обновить ее на 36%. На этом обновление автопарка лесничеств Мордовии не закончится. В 2023 году на приобретение специализированных автомобилей в бюджете заложено более 5 млн рублей. Таким образом, процент обновления техники достигнет почти 50%.

Ключи от лесопатрульных автомашин получили представители Березниковского, Зубовского, Краснослободского, Темниковского территориальных лесничеств, Виндрейского территориального лесничества Ковылкинского района, а также Лесопожарного центра Мордовии и Республиканского центра охраны лесов и животного мира.

Глава Мордовии осмотрел оснащение автомобилей, в каждом из которых имеется шансовый противопожарный инструмент – лопаты, топоры, электропилы. Благодаря его наличию инспекторы смогут собственными силами принимать первичные меры по локализации или тушению мелких возгораний.

Владельцы новых автомобилей поделились положительными впечатлениями. «Такая техника последний раз поступала на наше вооружение около 15 лет назад, за эти годы она практически полностью исчерпала свой ресурс. Новые «Нивы» удобны для патрулирования лесных участков, с высокой проходимостью, они существенно облегчат нашу работу», - сказал заместитель директора Лесопожарного центра Республики Мордовия Владимир Подгорнов.