В Саранске открылся первый ледовый каток

Как сообщает городская Администрация, накануне работники стадиона «Саранск» завершили последние подготовительные работы по заливке льда.



Всего в городе будет организовано 19 мест для массового катания на коньках и 17 лыжных баз. Покататься на льду можно будет в рабочих поселках Ялга и Луховка, на центральных катках в Пролетарском и Октябрьском районах, два ледовых катка зальют в «Юбилейном», а также на стадионе «Мордовия Арена».



Как ожидается, будет работать и каток на водоеме парка им. А.С. Пушкина, достаточно холодная погода способствует установлению прочного льда.

Что же касается ледовой площадки на стадионе «Саранск» (ул. Ульянова, 24), ее режим работы такой:

Понедельник – суббота с 15:00 до 22:00

По воскресеньям, в праздничные дни и каникулы с 12:00 до 22:00



Стоимость проката коньков за 1 час - 50 рублей.

Входной билет – 30 рублей.