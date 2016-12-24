В Саранске открылся первый ледовый каток

«Здесь будет город-сад»
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Как сообщает городская Администрация, накануне работники стадиона «Саранск» завершили последние подготовительные работы по заливке льда.
Всего в городе будет организовано 19 мест для массового катания на коньках и 17 лыжных баз. Покататься на льду можно будет в рабочих поселках Ялга и Луховка, на центральных катках в Пролетарском и Октябрьском районах, два ледовых катка зальют в «Юбилейном», а также на стадионе «Мордовия Арена».
Как ожидается, будет работать и каток на водоеме парка им. А.С. Пушкина, достаточно холодная погода способствует установлению прочного льда.
Что же касается ледовой площадки на стадионе «Саранск» (ул. Ульянова, 24), ее режим работы такой:
Понедельник – суббота с 15:00 до 22:00
По воскресеньям, в праздничные дни и каникулы с 12:00 до 22:00
Стоимость проката коньков за 1 час - 50 рублей.
Входной билет – 30 рублей.
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Президентский грант помог преобразить Краснослободск
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