Жители Мордовии могут обратиться к органам власти через соцсети

В России 1 декабря в силу вступил федеральный закон о госпабликах, который обязывает органы госвласти и самоуправления, а также госучреждения вести официальные паблики в соцсетях, а именно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Благодаря этому граждане смогут обращаться к властям напрямую и получать информацию об их деятельности в простой и доступной форме.

«В регионе мы вместе c ЦУР Республики Мордовия большое внимание уделяем обратной связи, – пишет Артём Здунов в личном телеграм-канале. – Свои страницы в социальных сетях есть у министерств, администраций районов и их руководителей. Главное требование – внимательно относиться к каждому обращению жителей, честно и объективно рассказывать о своей работе».

Ссылки на официальные паблики органов власти и личные страницы их руководителей можно найти здесь: clck.ru/32pYMY

Кстати, специалисты ЦУР Республики Мордовии ведут активную работу по обучению представителей министерств, районных администраций и госучреждений правильному ведению госпабликов и взаимодействию с населением в соцсетях.