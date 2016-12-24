Жители Мордовии могут обратиться к органам власти через соцсети

«Каждый день вы совершаете подвиг!»
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
В России 1 декабря в силу вступил федеральный закон о госпабликах, который обязывает органы госвласти и самоуправления, а также госучреждения вести официальные паблики в соцсетях, а именно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Благодаря этому граждане смогут обращаться к властям напрямую и получать информацию об их деятельности в простой и доступной форме.
«В регионе мы вместе c ЦУР Республики Мордовия большое внимание уделяем обратной связи, – пишет Артём Здунов в личном телеграм-канале. – Свои страницы в социальных сетях есть у министерств, администраций районов и их руководителей. Главное требование – внимательно относиться к каждому обращению жителей, честно и объективно рассказывать о своей работе».
Ссылки на официальные паблики органов власти и личные страницы их руководителей можно найти здесь: clck.ru/32pYMY
Кстати, специалисты ЦУР Республики Мордовии ведут активную работу по обучению представителей министерств, районных администраций и госучреждений правильному ведению госпабликов и взаимодействию с населением в соцсетях.
Поделиться в соц. сетях:
В преддверии Дня матери женщин республики поздравил Глава Мордовии Артём Здунов
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва