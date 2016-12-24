Дмитрий Чернышенко подвел итоги работы ЦУР за два года

Ровно два года назад, 1 декабря во всех субъектах России открылись Центры управления регионами. Они были созданы по поручению Президента РФ. Координацию работы всех ЦУР взяла на себя АНО «Диалог Регионы». Главная задача центров – фиксировать и отрабатывать проблемные вопросы от населения.

«За два года работы Центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях, – рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. – В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за два года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах – ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство».

К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и больше 100 тысяч госпабликов. На данный момент ведется работа по подключению коммерческих компаний, оказывающих услуги населению – уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

«Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России, - делится гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. - Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах».

Важность работы с обратной связью возведена в ранг ключевых показателей эффективности органов власти. Так, уже в ряде регионов зарплата госслужащих коррелирует с показателями качества и скорости ответов гражданам.