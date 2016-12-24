Полицейские Мордовии сменили коллег в служебной командировке на Северном Кавказе

26 ноября в МВД по Республике Мордовия состоялись проводы сводного отряда полиции в служебную командировку на Северный Кавказ. Бойцы сменили полицейских, которые осуществляли охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Республике Дагестан.

По прибытии в место дислокации сводного отряда в Северо-Кавказском регионе заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД полковник полиции Владислав Пинаев с коллегами возложили цветы к мемориальной доске памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сегодня состоялась торжественная встреча бойцов сводного отряда, в течение полугода несших боевое дежурство в Республике Дагестан. Полицейских встречали заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Александр Герасин, руководство МВД по Республике Мордовия, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, член Общественного совета при МВД, коллеги, представители ветеранского корпуса и духовенства, родственники и друзья.

Обращаясь к сводному отряду, Министр внутренних дел регионального МВД генерал-майор полиции Юрий Поляков поблагодарил сотрудников. «В период служебной командировки благодаря профессионализму, бдительности, умелым и решительным действиям бойцов отряда был выявлен ряд преступлений, изъяты наркотические вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны транспортные средства, находящиеся в федеральном розыске. Эти факты говорят о смелости и собранности каждого из вас. Большое спасибо за проделанную работу и выполнение поставленных задач по обеспечению общественного порядка на территории Республики Дагестан», - подчеркнул руководитель ведомства.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм бойцам сводного отряда полиции, отличившимся в период командировки, были вручены заслуженные ведомственные награды.