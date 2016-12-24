В ноябре 120 жителей Мордовии «позолотили ручки» мошенникам на 24 миллиона рублей

МВД по РМ приводит ноябрьскую статистику финансовых потерь жителей республики, понесенных в результате мошеннических посягательств. В последний месяц осени в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении денежных средств обратились 120 местных жителей, которые лишись 24 миллионов рублей.

По-прежнему самым распространенным способом совершения преступлений остается ложная защита от мифических финансовых угроз, когда потерпевшие сами переводят свои сбережения на указанные аферистами счета.

Подобным образом более 30 потерпевших потеряли около 15 миллионов рублей.

Еще более 3 миллионов передали мошенникам наши сограждане, пытаясь помочь родственникам, якобы ставшим виновниками аварий

Такую же сумму перечислили проходимцам доверчивые инвесторы, планирующие заработать на торгах.

Около 1 миллиона рублей потерпевшие лишились во время продажи и покупки товаров на сайте бесплатных объявлений, в социальных сетях, на платформе популярных маркетплейсов.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за товар, а также не сообщайте никому полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.