Учебники по мордовским языкам включены в федеральный перечень

В 2021 году Министерством просвещения РФ были утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования. Там прописаны требования к учебным предметам, в том числе по родным языкам.



В соответствии с новыми стандартами были разработаны учебники по мокшанскому и эрзянскому языкам для учащихся 1-4 классов национальных школ и направлены на федеральную экспертизу. По ее итогам эти пособия вошли в федеральный перечень. Соответствующий Приказ Министерства просвещения РФ вступил в силу с 1 ноября 2022 года. Срок действия федеральной экспертизы – 5 лет.

В учебно-методический комплект по мокшанскому и эрзянскому языкам входит букварь, 4 учебника, 4 электронных учебника, рабочие тетради для детей (прописи) и 4 учебных пособия для учителя.

В планах - разработка учебников по мордовским языкам и родной литературе для других классов. В следующем году на федеральную экспертизу будут направлены учебники по родной литературе. Над ними уже ведется работа.