Правительство России расширило программу социальной газификации и сделало ее бессрочной

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Правительство России сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Теперь они смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.
Под новые условия попадают детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в газифицированных населенных пунктах. Таким учреждениям больше не придется платить за строительство газопровода до границ земельных участков, на которых они находятся. Им также не нужно будет оплачивать подключение зданий к газораспределительным сетям.
Этим же постановлением продлевается программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. Теперь она будет действовать бессрочно. Это даст возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома.
Принять необходимые решения для обеспечения технологического присоединения медицинских учреждений к газораспределительным сетям, а также продлить программу социальной газификации Правительству поручил Президент России по итогам заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего 12 октября 2022 года.
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