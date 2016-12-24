В Саранске в рамках Всероссийского конкурса выбирают учителя здоровья

Социум

В Мордовии выбирают учителя, который лучше всех в стране знает, как позаботиться о здоровье школьников. В Саранске стартовал финальный этап всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». Кроме того, в столице Мордовии проходит форум, где обсуждают лучшие практики по здоровьесбережению детей и молодежи. 

Они знают все о том, как сберечь здоровье учеников и приобщить их к здоровому образу жизни. В Саранск съехались десятки педагогов со всей страны, готовые делиться своими практиками по вопросам сохранения здоровья учеников. Среди участников - учителя географии, физкультуры, литературы, биологии, психологи, воспитатели и педагоги дополнительного образования. 

Параллельно с конкурсом проводится форум, на котором обсудят проблемы и перспективы развития сберегающего образования. В нем участвуют представители научных сообществ, педагогических коллективов, производителей полезной продукции.

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