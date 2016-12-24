Электронные ипотечные сделки в Мордовии регистрируются за один день

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В Мордовии успешно реализуется проект «Электронная ипотека за один день». С января по ноябрь 2022 года доля сделок в рамках проекта составила 85% от общего количества электронных ипотек.
Итоги совместной работы и текущие вопросы взаимодействия обсудили на рабочей встрече руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова и управляющий Мордовским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чермошанский.
«При электронной подаче документов жители республики могут зарегистрировать договоры долевого участия и купли-продажи, заключенные с использованием кредитных средств, а также договора ипотеки удаленно, без личного визита в офисы МФЦ, при этом срок регистрации документов сокращается до одного дня», – отметила Светлана Балескова.
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