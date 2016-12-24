В Казани пройдет медиаинтенсив от «Мастерской новых медиа»

«Мастерская новых медиа» и АНО «Русские репортеры» проведут медиаинтенсив для медиа- и PR-специалистов из ПФО. Он будет проходить 16-18 декабря в Казани.

В ходе мероприятия обсудят актуальные тренды и вызовы новых медиа. Одна из главных задача медиаинтенсива – вовлечь участников в работу на благо Приволжского округа.

В итоге будут созданы 10 медиапроектов для решения информационных задач. Три – по проработке кризисных тем, еще три – по освещению социально-экономического развития, оставшиеся четыре – по работе с культурным кодом и стратегическими инфраструктурными проектами. Каждый проект будет заточен под особенности региона, на территории которого реализуется.

«Мастерская новых медиа» – это программа Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и АНО «Диалог», нацеленная на подготовку специалистов в области интернет-коммуникаций. На сегодняшний день Мастерская выпустила больше 350 специалистов со всех регионов России, включая Мордовию.

«Ценность данной программы заключается в сочетание трех главных элементов, – рассказывает начальник Управления по связям с общественностью МГУ им. Н.П. Огарева и выпускник PR-потока 2022 года Ирина Сокольникова. – Во-первых, обучение проходит в сообществе профессионалов, отобранных со всей страны. Поэтому есть возможность познакомиться и совместно поработать с каждым. После обучения сообщество живет, постоянно пополняется новыми выпускниками, которые совместно создают проекты. Во-вторых, все спикеры, приглашенные командой организаторов – это практики топового уровня.

Я обучалась у Бориса Белякова – пресс-секретаря Председателя Правительства РФ. А третий важный компонент заключается в актуальности каждой заявленной спикерами темы. Новые кейсы, видение тем в другом ракурсе, новые взаимосвязи, проба разных неочевидных подходов в работе с медиапространством – все это помогает вывести и собственную работу на новый уровень».

«Мне посчастливилось поработать в мастерской автора YouTube-проекта «СоловьевLIVE» и ведущего телепрограммы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», – поделилась руководитель студенческого медиацентра «Whoop group» и выпускник второго медиапотока 2021 года Елена Антипкина. – Особое внимание уделялось навыкам ведения прямых эфиров. Я не только приобрела бесценный опыт и провела несколько стримов на «СоловьевLIVE», но и получила обратную связь, детальный анализ и рекомендации от команды Соловьева».

Кстати, медиаинтенсив для ПФО является только одним из серии мероприятий от «Мастерской новых медиа» и АНО «Русские репортеры». Первое прошло в ноябре этого года в Красноярске. В нем приняли участие 60 специалистов Сибирского федерального округа. Также планируется провести медиаинтенсивы в Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.