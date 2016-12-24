Заключенного мордовской колонии будут судить за мошенническую операцию на 400 тысяч рублей

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Перед судом в Мордовии предстанет 38-летний заключенный мордовской колонии-поселения. Отбывающий срок за разбой товарищ пытался раскрутить других сидельцев на деньги, обещая облегчить им режим.
В ходе расследования было установлено, что в июне 2022 года этот персонаж в своей среде распространил информацию о якобы имеющихся у него возможностях по переводу заключенных на облегченные условия отбывания наказания. За эту «услугу» он просил 400 тысяч рублей.
Один из корешей купился на этот «развод». Но мошенническую операцию «решалы со связями» прервали сотрудники УФСБ по РМ - при попытке получения денег в размере 200 тысяч рублей он был задержан.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.
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В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
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