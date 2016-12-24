Республика полностью обеспечена вакциной Спутник-V

В Доме Республики вручили государственные награды
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Сезон острых респираторных вирусных заболеваний в самом разгаре. Самый надежный способ обезопасить себя от болезни или перенести ее в легкой форме — сделать прививку. О том, как проходит вакцинация и ревакцинация в Мордовии, рассказал Внештатный эпидемиолог Минздрава республики Михаил Чумаков.
Все будет зависеть от того, как будет проходить эпидемиологический процесс. С одной стороны, привитые имеют защитный титр, потому что иммунитет против гриппа формируется за полторы-две недели. С другой стороны, это будет зависеть от показателей того, как мы будем осуществлять барьерные мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию.
Однако о серьезных ограничениях типа локдауна речи пока не идет. Этому способствует и ситуация с коронавирусом. Заболеваемость идет на спад — в сутки регистрируется 10-15 случаев заражения. О новой волне говорить пока не приходится. И это лучший момент для того, чтобы пройти вакцинацию или ревакцинацию.
Республика в полной мере укомплектована вакциной Спутник-V — в реализации около 8 тысяч доз. Это традиционная внутримышечная прививка и новшество этого года — назальная вакцина. Что касается детей, Спутником-М привито около 4 тысяч ребят. Хорошие новости в том, что у населения начинает формироваться базовый иммунитет, а значит выше вероятность перенести новую волну — если она все-таки будет — без высоких рисков. Главное — вовремя привиться.
Поделиться в соц. сетях:
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Бренд «Мордовский морёный дуб» будут выводить на федеральный уровень
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию