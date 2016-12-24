Республика полностью обеспечена вакциной Спутник-V

Сезон острых респираторных вирусных заболеваний в самом разгаре. Самый надежный способ обезопасить себя от болезни или перенести ее в легкой форме — сделать прививку. О том, как проходит вакцинация и ревакцинация в Мордовии, рассказал Внештатный эпидемиолог Минздрава республики Михаил Чумаков.

Все будет зависеть от того, как будет проходить эпидемиологический процесс. С одной стороны, привитые имеют защитный титр, потому что иммунитет против гриппа формируется за полторы-две недели. С другой стороны, это будет зависеть от показателей того, как мы будем осуществлять барьерные мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

Однако о серьезных ограничениях типа локдауна речи пока не идет. Этому способствует и ситуация с коронавирусом. Заболеваемость идет на спад — в сутки регистрируется 10-15 случаев заражения. О новой волне говорить пока не приходится. И это лучший момент для того, чтобы пройти вакцинацию или ревакцинацию.

Республика в полной мере укомплектована вакциной Спутник-V — в реализации около 8 тысяч доз. Это традиционная внутримышечная прививка и новшество этого года — назальная вакцина. Что касается детей, Спутником-М привито около 4 тысяч ребят. Хорошие новости в том, что у населения начинает формироваться базовый иммунитет, а значит выше вероятность перенести новую волну — если она все-таки будет — без высоких рисков. Главное — вовремя привиться.