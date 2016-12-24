Сестры Аверины поддержали Нижний Новгород в голосовании за звание Молодежной столицы России

Нижегородские спортсменки Арина и Дина Аверины поддержали Нижний Новгород в борьбе за статус Молодежной столицы России. Российские гимнастки присоединились к народному голосованию, которое проходит на сайте проекта Росмолодежи «Дом молодежи»: https://dom.fadm.gov.ru/.

«Разумеется, я отдала свой голос за Нижний Новгород! Город живет очень насыщенной, интересной жизнью, мы становимся свидетелями его активного культурного, образовательного, спортивного развития. Полезных проектов для молодежи обязательно должно становиться больше», – сказала Дина Аверина.

«Мне кажется, для Нижнего Новгорода уже привычно быть источником масштабных событий: достаточно вспомнить чемпионат мира по футболу или 800-летие города, чтобы захотеть вновь окунуться в эту динамичную, радостную атмосферу. Если мы завоюем звание Молодежной столицы России, значит, Нижний Новгород станет новым центром молодежных движений!» – поделилась мнением Арина Аверина.

Девочки предложили всем, кто еще не успел принять участие в голосовании, помочь Нижнему Новгороду закрепить свое лидерство в соревновании.