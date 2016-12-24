В Администрации Саранска заработал новый сайт с интернет-приемной мэра города

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
У обновленного интернет-портала саранской мэрии, который сейчас работает еще в тестовом режиме, на главной странице теперь размещается интернет-приемная градоначальника Игоря Асабина.
В предваряющим любое обращение предисловии, в частности, сказано:
«Ваши замечания подсказывают нам, на какие проблемы важно обратить внимание, какие вопросы необходимо решать. Ваши письма – та необходимая обратная связь, которая помогает устранять недостатки и добиваться лучших результатов в работе.
Через Интернет-приемную вы можете обратиться в Администрацию городского округа Саранск с любым вопросом, решение которого относится к полномочиям Администрации городского округа Саранск.
Согласно п.1 ст.12 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В соответствии с указанным законом, не подлежат рассмотрению обращения анонимного характера (без указания фамилии, имени, отчества, почтового адреса заявителя), а также обращения, в которых содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, что квалифицируется, как «злоупотребление правом».
Ответы направляются только по указанному вами электронному адресу и не будут доступны для просмотра иным пользователям.
Обращаем Ваше внимание, что интернет-приёмная в соответствии с вышеуказанным законом работает по принципу «Один вопрос – один ответ» и не предусматривает возможность диалоговой переписки. Если Вы не согласны с полученным ответом или появились дополнительные вопросы, следует создать новое обращение или обратиться по указанным в ответе контактам».
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Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
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