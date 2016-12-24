В Мордовии следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого мужчины во время рыбалки

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Следственный комитет по РМ проводит в Краснослободском районе республики доследственную проверку по факту гибели 65-летнего мужчины во время рыбалки.
По предварительным данным, мужчина один отравился рыбачить на лодке на реку Мокша возле села Лаушки Краснослободского района. Однако, домой он не вернулся и не отвечал на телефонные звонки. Тело погибшего в дальнейшем было обнаружено в реке без внешних признаков насильственной смерти.
Следователем СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося, для выяснения точной причины смерти погибшего назначена судебная медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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