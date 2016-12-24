В декабре в столице Мордовии продолжат работу мобильные пункты вакцинации

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
В Саранске мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции продолжат работу в декабре. Кроме городских районных поликлиник, все желающие привиться могут посетить любую из пяти площадок. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
Мобильные прививочные бригады будут работать по следующему графику:
- 3 декабря в районе рынка «Заречный», (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30), бульвар М. Расковой (около сцены, с 10:00 до 14:00)
- 7 декабря в районе Центрального рынка (ул. Полежаева, 57, 10:00 до 14:00)
- 10 декабря в районе Юго-западного рынка (с 10:00 до 14:00), в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)
-14 декабря в районе Центрального рынка (ул. Полежаева, 57, 10:00 до 14:00)
-17 декабря в районе Юго-западного рынка (с 10:00 до 14:00), в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)
-21 декабря в районе Юго-западного рынка (с 10:00 до 14:00)
-24 декабря парковка у магазина "Евроспар" по ул. Ульянова (с 10:00 до 14:00), в районе рынка «Заречный» (ул. Косарева, д. 50, с 8:30 до 11:30)
- 28 декабря, бульвар М. Расковой (около сцены, с 10:00 до 14:00).
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Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
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