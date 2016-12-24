Владимир Путин наградил социального работника из Мордовии

Социальному работнику Комплексного центра социального обслуживания по г.о. Саранск Светлане Аверьяновой присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Соответствующий указ Президент России Владимир Путин подписал 28 ноября 2022 года.



Светлана Аверьянова почти 30 лет своей жизни посвятила профессии, служению людям, нуждающимся в помощи и поддержке. В Комплексном центре социального обслуживания по городскому округу Саранск работает с 2009 года. Как отмечает руководство учреждения, она ответственный, добросовестный работник, сочетающий профессионализм с чуткостью, милосердием и состраданием. Свою деятельность Светлана Михайловна не приостанавливала и в период пандемии коронавирусной инфекции.

На социальном патронаже Светланы Аверьяновой находятся 12 подопечных. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, члены семей умерших (погибших) военнослужащих в Великой Отечественной войне, граждане, попавшие в непростую жизненную ситуацию и нуждающиеся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию.

За многолетнюю добросовестную работу в области социальной защиты населения Светлана Аверьянова отмечена Почетной грамотой и Благодарностью Министерства социальной защиты населения РМ, Почетной Грамотой Государственного Собрания РМ.

«Очень приятно, что мой труд так высоко оценили. Но должна сказать, что работаю не ради наград и званий. Мне нравится помогать людям, приносить им радость, поддерживать их. Ведь иногда лекарство так не лечит, как доброе слово, сказанное от души. Социальный работник должен любить свою профессию, обладать эмпатией, уметь дарить тепло, слушать и понимать собеседника. Работа с пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями требует особой заботы и ответственного отношения к своим обязанностям. Именно эти качества у меня всегда в приоритете», - говорит Светлана Аверьянова.