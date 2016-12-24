В Мордовском национальном театре дети своими руками мастерили подарки для родных мам

В Мордовском национальном театре в торжественной и трогательной обстановке мам республики поздравили с праздничной датой и наградили ценными подарками.

К всероссийской акции Мордовия присоединяется с 2019 года. Но так масштабно она прошла впервые. Главные героини праздника пришли на праздник не одни – со своими детьми. Девчонок и мальчишек перед началом программы пригласили на увлекательные мастер-классы. Они смогли научиться чему-то новому, а главное, собственными руками сделать подарок для мамы.

Самые почетные гости праздника – мамы, проводившие своих сыновей на СВО, многодетные мамы и мамы, воспитывающие детей-инвалидов. Им вручили медали, грамоты и платки, но главный подарок — творческие номера, подготовленные детскими коллективами.

Инициатива проведения ежегодного торжества, посвященного Дню матери, принадлежит Союзу женщин России, в нашем регионе организатором стал союз женщин Мордовии.