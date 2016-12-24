Девять жителей Мордовии за сутки потеряли 2,5 миллиона рублей из-за мошеннических атак

Как сообщает МВД по РМ, только за одни сутки девять местных жителей обратились в органы внутренних дел Мордовии с сообщениями о мошенничествах и кражах денег с банковского счета. Потерпевшие потеряли около 2,5 миллионов рублей.

Трое наших земляков стали жертвами распространенного обмана со звонком фальшивого банковского работника и мнимой защитой от несанкционированных финансовых действий. Подобным образом местные жители лишились 961 тысячи рублей.

Еще один житель Мордовии был обманут «специалистом банка», который под предлогом отмены заявки на смену абонентского номера, через установленную по его рекомендации программу, похитил со счета мужчины 900 тысяч рублей.

В поисках дополнительного заработка на инвестициях один из заявителей связался в интернете с какими-то проходимцами и теперь не может вернуть вложенные 490 тысяч рублей.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступлений.

МВД по Республике Мордовия напоминает гражданам: если вам звонят и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, попросите показать его лицензию на оказываемые услуги.

Будьте бдительны и не перечисляйте денежные средства неизвестным.