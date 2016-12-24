Жители Мордовии смогут лично обратиться к руководителю УФССП по РМ

1 декабря с 10:00 до 12:00 в Приемной Президента Российской Федерации в Республике Мордовия главный судебный пристав региона Юрий Могин проведет личный прием граждан.

Всем обратившимся будут даны подробные устные ответы. Обращения граждан, относящиеся к компетенции Федеральной службы судебных приставов и требующие более детального изучения, будут направлены специалистам аппарата управления для проведения необходимых проверок. После проведенной работы в установленные законом сроки гражданам направят письменные ответы.

Прием будет осуществляться без предварительной записи по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/3.