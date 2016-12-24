На Центральном рынке в Саранске проводили антитеррористические учения

В учениях были задействованы все работники торговой площадки - от руководящего состава до рядового персонала и посетителей Центрального рынка. Отрабатывались действия при угрозе теракта, пожара с момента поступления сообщения до ликвидации ситуации, практически каждый шаг.

Куда бежать? Как избежать паники? Что вообще делать в случае угрозы чрезвычайной ситуации? На все эти вопросы нашли ответы участники учебного мероприятия.

Проверили пути эвакуации, чтобы они были доступны и безопасны. Все роли были четко распределены и задачи выполнены: одни организовывали людей и направляли в сторону эвакуационного выхода, другие помогали «раненым», третьи занимались ликвидацией последствий ЧС.

Тренировка проводилась по инициативе руководства Центрального рынка совместно с Антитеррористической комиссией городского округа Саранск. В ней приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Республике Мордовия, УМВД РФ по г.о. Саранск, Росгвардии и ООО ЧОО «Элит-Резерв».