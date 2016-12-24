Профактивистам разъяснили алгоритм действий при террористической угрозе

Профсоюзные активисты – главные проводники полезной и жизненно важной информации в трудовых коллективах. И немаловажная тема для любой организации, предприятия – антитеррористическая защищенность и безопасность.

Чтобы повысить уровень антитеррористической грамотности, в Саранске для профактива провели тематическое занятие. Главный спикер - заместитель заведующего Отделом по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии РМ Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Светлана Юдина – сделала особый акцент на безопасности в сети Интернет. Она рассказала, каким образом нужно реагировать на деструктивные идеи, навязываемые от пользователей соцсетей.

Кроме того, спикеры пояснили, насколько важно быть бдительными на рабочих местах, обращать внимание на любой подозрительный предмет, оставленный без присмотра, и сообщать об этом сотрудникам правоохранительных органов.

Участники встречи с понимаем отнеслись к теме и уже запланировали работу с трудовыми коллективами на предприятиях по повышению антитеррористической грамотности работников.