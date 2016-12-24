Формирование антитеррористического сознания – важный элемент сохранения общественной безопасности

Методы профилактической работы с населением по формированию антитеррористического сознания обсуждали участники рабочей группы в Саранске. Самый действенный метод – личный пример.

Гостья встречи - 30-летняя женщина – рассказала, как сама шесть лет назад опубликовала в соцсети экстремистские материалы, которые были доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей. Но тогда она не осознавала, что делает. Когда же правоохранители разъяснили ей, к чему могут привести подобные материалы, она сама ужаснулась своему поступку.

Теперь женщина с уверенностью может сказать, что никогда не повторит ошибку. В настоящее время она и сама принимает участие в разъяснительных, профилактических мероприятиях антитеррористической направленности, таким образом помогая формировать правосознание особенно у лиц, подверженных влиянию идеологии терроризма и экстремизма.