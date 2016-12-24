В Мордовии реализуется социальный контракт

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию предложил ввести механизм социальных контрактов, согласно которому государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.

В 2022 году в Мордовии благодаря этому виду помощи работу по душе смогли найти более 3,5 тысяч жителей. Самое востребованное направление — государственная поддержка в целях поиска работы. Одной из тех, кто воспользовался программой, стала Людмила Чикнайкина. Любовь к пчеловодству Людмила и ее супруг переняли у родителей. Позже пришла идея превратить хобби в профессию. За помощью женщина обратилась в службу занятости населения, и с тех пор и началась ее история пчеловода: заключила контракт, прошла обучение и расширила свое хозяйство.

Сейчас Людмила занимается организацией производства и продаж. Женщина не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дальнейшее развитие своего бизнеса. Последовать ее примеру и воплотить мечту просто: оформить соцконтракт помогут в службе занятости или учреждении соцзащиты по месту жительства.