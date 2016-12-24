В Мордовии продолжается догазификация сел и деревень

Одним из поручений Президента России Владимира Путина, содержащихся в Послании Федеральному Собранию, стало бесплатное подведение газа к домам граждан в рамках социальной догазификации. Мордовия по активности работы в этом направлении вошла в топ-5 регионов России. Об этом в своем ежегодном Послании Госсобранию РМ упомянул Глава республики Артём Здунов.

Работа по догазификации в регионе продолжается. Недавно газ провели в село Оброчное Темниковского района. Здесь газа не было совсем — его подвели из деревни Кичатово, расположенной в полутора километрах от села. Всего голубое топливо появилось в 14 домах.

Работы по догазификации в Темниковском районе идут еще в двух населенных пунктах — это поселок Веселый и Татарское Ардашево. Всего в районе в этом году заявку на подведение газа подали 300 домовладельцев.

В целом, в текущем году подключиться к газоснабжению смогут больше 3,5 тысяч домовладений республики. В следующем году предстоит газифицировать еще несколько населенных пунктов. Они расположены в Атяшевском, Чамзинском, Большеберезниковском и Старошайговском районах.