В Мордовии работает государственная программа «Агростартап»

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Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Правительству РФ поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда, в том числе за счет предпринимательской инициативы. Такое поручение 21 апреля 2021 года озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Одной из инициатив стала программа «Агростартап» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В Мордовии она успешно работает. «Агростартап» призван поддержать фермеров в реализации их продукции на региональном и российском рынке. В этом году обладателями гранта стала семья Поздняковых из Темникова. Супруги получили на развитие своего крестьянско-фермерского хозяйства почти 5 миллионов рублей.
На полученные средства Поздняковы закупили мясных коров, начали постройку зимнего стойла для отелившихся буренок и их малышей. В течение 2023 года супруги закупят технику и оборудование, обустроят хозяйство. Также планируют запустить производство темниковской мраморной говядины, которая планируют продавать в Сарове и Санкт Петербурге. Их предпринимательский «Агростартап» сможет принести большую практическую пользу для района.
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Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
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