В Мордовии продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию

За прошлые сутки в республике проведено 1162 исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19, выявлено 11 новых заболевших. Всего с начала пандемии нарастающим итогом проведено 1 654 722 исследования. Из них значительная часть выполнена лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напоминают, что всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Номера горячей линии в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции – 8 (8342) 23-20-93, 23-00-16, 24-16-89.