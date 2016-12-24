В Мордовии продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию

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За прошлые сутки в республике проведено 1162 исследования на коронавирусную инфекцию COVID-19, выявлено 11 новых заболевших. Всего с начала пандемии нарастающим итогом проведено 1 654 722 исследования. Из них значительная часть выполнена лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве напоминают, что всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Номера горячей линии в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции – 8 (8342) 23-20-93, 23-00-16, 24-16-89.
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