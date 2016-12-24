В Темниковском районе организовали игру для школьников «Клуб юных путешественников»

«Мы очень долго вас ждали!»
Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Открыть для себя мир географии по новому, накануне предложили школьникам и студентам Темниковского района. Для ребят организовали развлекательно-познавательную игру «Клуб юных путешественников». За плечами участников почти месяц подготовки, и вот наступил самый ответственный момент. На сцене собрались 4 сборные школ и колледжей района. Им предстояло продемонстрировать свои интеллектуальные способности, умения, навыки и конечно же, таланты.
Игра состояла из 8 конкурсов – первым делом жюри оценивало приветствие команд, а после началось блиц-соревнование. Какая река течет в Париже? В какой стране туристам показывают пирамиды? На эти и другие вопросы участники должны были ответить в течении 10 секунд. Вопросы связаны с географией, ведь тема игры звучит как «Туризм и путешествия».
После мозгового штурма участникам было предложено перейти к следующему конкурсу – презентовать зрителям свой видеоролик с рассказом о достопримечательностях, который ребята получили накануне в качестве домашнего задания.
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