Школьники из Чамзинского и Ардатовского районов посетили музей МВД

История полиции и история Саранска, служебные командировки стражей порядка и их героизм – вот о чем шла речь во время экскурсии школьников из Чамзинского и Ардатовского районов по музею регионального МВД. Организатором интересного и полезного досуга выступил епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, он также входит в состав Общественного совета при ведомстве.

В гости к правоохранителям приехали подростки сразу из двух муниципальных районов Мордовии – Ардатовского и Чамзинского. В музее МВД им рассказали об истории становления мордовской полиции, показали коллекцию оружия и обмундирования. Шла речь и о самих стражах порядка – в мирное время они уже много веков следят за соблюдением законов и прав, а в военные годы демонстрируют мужество и героизм – Великой Отечественной в музее посвящена особенно впечатляющая экспозиция.

Заинтересовали подростков и стенды, посвященные работе полицейских в Северо-Кавказском регионе в период военных действий в Чеченской Республике и служебным командировкам в наши дни, а также спортивные достижения полицейских.

Экскурсия школьникам понравилась, а ее инициатор – епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин выразил уверенность: знакомство с музеем МВД пойдет подросткам на пользу.