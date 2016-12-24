В Мордовии приняли закон против сниффинга

29 ноября прошла восемнадцатая сессия Госсобрания РМ. В ее работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Депутаты приняли закон, которым утверждено заключенное между Министерством финансов РФ и Министерством финансов РМ дополнительное соглашение о переносе на 2029 год реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, подлежащим погашению в 2022 году.

На сессии также были приняты три закона, разработанные и предложенные Прокуратурой Мордовии. В частности, установлен запрет на продажу детям до 18 лет товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, заправочные контейнеры, туристские плиты и т.д). Такая необходимость возникла в связи с распространением новой формы токсикомании среди подростков – сниффингом, при которой состояние опьянения достигается путем вдыхания паров и газов.

В случае нарушения новых правил, граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей. Установлен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей и за приобретение товара, содержащего сжиженный углеводородный газ с последующей его передачей детям.



Также решением депутатов было установлено право избирателей поддержать выдвижение кандидата, республиканского списка кандидатов через портал Госуслуги. Закон определяет особенности сбора подписей избирателей с использованием указанной системы.



