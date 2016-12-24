В Мордовии приняли закон против сниффинга

Вековая дата
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
29 ноября прошла восемнадцатая сессия Госсобрания РМ. В ее работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.
Депутаты приняли закон, которым утверждено заключенное между Министерством финансов РФ и Министерством финансов РМ дополнительное соглашение о переносе на 2029 год реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, подлежащим погашению в 2022 году.
На сессии также были приняты три закона, разработанные и предложенные Прокуратурой Мордовии. В частности, установлен запрет на продажу детям до 18 лет товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки, заправочные контейнеры, туристские плиты и т.д). Такая необходимость возникла в связи с распространением новой формы токсикомании среди подростков – сниффингом, при которой состояние опьянения достигается путем вдыхания паров и газов.
В случае нарушения новых правил, граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей. Установлен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей и за приобретение товара, содержащего сжиженный углеводородный газ с последующей его передачей детям.
Также решением депутатов было установлено право избирателей поддержать выдвижение кандидата, республиканского списка кандидатов через портал Госуслуги. Закон определяет особенности сбора подписей избирателей с использованием указанной системы.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Президентский грант помог преобразить Краснослободск
Cотрудникам Росгвардии по Мордовии вручили высокие государственные награды Российской Федерации
Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район приехал в семью добровольца, участника специальной военной операции
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Торжественная церомония была приурочена к Дню народного единства
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию
Артём Здунов поздравил коллектив птицефабрики «Чамзинская» с 50-летним юбилеем