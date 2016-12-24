Рост собственных доходов Мордовии в этом году составил 118,1%

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По итогам десяти месяцев текущего года рост собственных доходов бюджета Мордовии составил 118,1%. Общая сумма налоговых и неналоговых поступлений достигла 28,46 миллиарда рублей. Это на 4,359 миллиарда выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Российскаягазета».
«Рост обеспечен увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций на 34,4% или на 1,682 миллиарда рублей, что позволило занять второе место в ПФО и 18-е в РФ (при среднем темпе роста в России 111,7% и регионам Приволжского федерального округа – 110,1%), - пояснил глава минфина РМ Сергей Тюркин. - По налогу на доходы физических лиц рост составил 15,6% (979 миллионов рублей), по упрощенной системе налогообложения - на 28,1% (369 миллионов рублей). А по акцизу на пиво - почти в полтора раза: на 552 миллиона рублей. По темпу роста этих поступлений мы вышли на первое место в ПФО и шестое - в РФ».
Исходя из этого доходную часть бюджета Мордовии предлагается увеличить на 866 миллионов рублей за счет собственных доходов. С учетом корректировки рост налоговых и неналоговых поступлений запланирован на 10,4% по сравнению с прошлым годом.
Дополнительные доходы предлагается направить на оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений - 817 миллионов рублей. 32 миллиона рублей - на налоги и погашение кредиторской задолженности по налогам. 600 тысяч рублей - на меры социальной поддержки.
С учетом предложенных изменений доходная часть бюджета республики в 2022 году составит 70 миллиардов 328 миллионов рублей, расходная – 57 миллиардов 81 миллион рублей. Профицит регионального бюджета остается прежним.
Напомним, что в прозвучавшем недавно послании Госсобранию РМ Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что вопрос повышения налогового потенциала имеет существенное значение для региона.
«По итогам прошлого года зафиксирован самый значительный за последние годы прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета – почти 5,5 миллиарда рублей, – отметил Глава Мордовии. – В текущем году рост продолжается. Причем, растут поступления как от крупных предприятий, так и от малого бизнеса. Это свидетельствует о том, как развивается экономика».
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