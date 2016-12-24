Саранская мэрия пошла на попятную в отмене троллейбусных маршрутов

Наш город

Как сообщает саранская мэрия, в связи с поступающими обращениями граждан, Администрацией города принято решение не прекращать работу троллейбусов N1 и N2.

Схема движения и режим работы троллейбусов  по этим маршрутам останутся прежними.

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