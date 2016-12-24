В Саранске приступили к монтажу главной городской елки

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Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
Как сообщает городская Администрация, на Советской площади в столице Мордовии приступили к монтажу главной городской елки. Ее высота составляет 22 метра. Чуть больше недели потребуется, чтобы полностью смонтировать главный символ Нового года и празднично украсить.
Отмечается, что до 15 декабря в городе будут установлены все элементы новогоднего украшения. Некоторые части праздничного убранства (новогодняя иллюминация и гирлянды) уже сейчас появились на улицах и проспектах Саранска.
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Артём Здунов приветствовал в Саранске коллектив Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра
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