Мордовия присоединится к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»

С 1 по 11 декабря пройдет Четвертая Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!». В ее рамках музеи страны будут проводить мероприятия, адаптированные для людей с инвалидностью. В Мордовии к акции присоединится Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина.

2 декабря в 14.00 там состоится квест-экскурсия «Саранск: по страницам истории». Его участники перенесутся в прошлое и совершат путешествие в XVII век, когда была заложена крепость, ставшая затем столицей мордовского края. А в 15:00 выступит дуэт «Неделимое».

«Мы убеждены, что музей способен создавать комфортную среду, в которой каждый имеет возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, открыть в себе новый талант и просто быть услышанным», - отметила заведующая отделом музейного развития Мордовского краеведческого музея им. И.Д. Воронина Татьяна Червячкова.

Принять участие в квесте-экскурсии могут бесплатно все желающие.

Предварительная запись по телефону 8 (8342) 39-14-96.

Подробная информация - на сайте музея: https://clck.ru/32oMzo

Акция «Музей для всех!» реализуется в рамках проекта «Инклюзивный музей» Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) совместно с партнерами проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Ее основная цель - привлечь внимание общества к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни.