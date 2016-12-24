В Саранске для молодых и будущих мам организовали праздничный концерт

28 ноября в Саранском роддоме состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери. Для молодых и будущих мам администрация учреждения организовала праздничный концерт.

Быть мамой — это настоящее счастье, о котором мечтает каждая женщина. Появление ребенка в семье всегда несет огромную радость и массу позитивных эмоций. Молодые мамочки и те, кто только готовится к рождению малыша — главные пациенты роддома, и администрация учреждения не упускает возможности их порадовать.

День матери в родильном доме отмечают ежегодно, и каждый раз поздравить женщин приходят гости. В этом году ими стали представители общественности и учащиеся 30 школы Саранска. Дети исполнили несколько песен, читали стихи.

После концерта женщин ждал еще один сюрприз. Каждой мамочке вручили подарки с самым необходимым: комплект белья, принадлежности для малыша и набор для личной гигиены.